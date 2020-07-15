Держгеонадра анонсує аукціони по 13 ділянках уже цього тижня

Державна служба геології та надр оголосила про проведення відкритих електронних аукціонів по 13 ділянках надр 16-17 липня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Державна служба геології та надр України анонсувала проведення відкритих електронних аукціонів по 13 ділянках: 11 з них – нові пропозиції, а дві виставлені втретє і торгуватимуться за методом покрокового зниження стартової ціни. Торги по нових лотах відбудуться у п‘ятницю, 17 липня, а повторні аукціони по двох об‘єктах пройдуть у четвер (16 липня - ред.). До уваги надрокористувачів ділянки надр з покладами металічних і неметалічних корисних копалин, бурштину і підземних вод", - ідеться в повідомленні.

Голова Держгеонадр Роман Опімах заявив, що відомство гарантує проведення відкритих конкурентних змагань, де "переможцем об’єктивно стане той, хто запропонує найкращу вартість ліцензії".

Він нагадав, що долучатися до торгів можуть також іноземні компанії без попередньої реєстрації юридичної особи в Україні.

«Ми суттєво спростили процедуру: стати учасником аукціону може кожен, незалежно від громадянства чи місця проживання, достатньо лише подати відповідну заявку. Самі торги відбуваються на платформі ProZorro», - додав Опімах.

Отож, 17 липня пройдуть аукціони по 11 об’єктах:

Кліщіївська ділянка – вогнетривкі глини (початкова ціна реалізації лоту 16 936 грн);

Озаринецька ділянка – пісок, піщано-гальковий матеріал (14 038 грн);

Бистрівське родовище (свердловина № 9807/26) – мінеральні природні столові води (3 618 516 грн);

ділянка Железняки з рудопроявом Железняки поліметалічного зруденіння – руди міді, нікелю, кобальту та супутні компоненти – метали платинової групи (7 197 733 грн);

Худлівська ділянка – андезит (20 236 грн);

ділянка «Горщик» Омелянівського родовища – граніт (653 148 грн);

Олександрівська ділянка – граніт (517 453 грн);

Усть-Камʼянське родовище – граніт (808 281 грн);

Північно-Глинянська ділянка Дубрівського родовища – каолін первинний, пегматит (польовий шпат), (1 394 984 грн);

ділянка «Західна перша» – бурштин (319 600 грн);

ділянка «Західна друга» – бурштин (333 200 грн).

На 16 липня заплановані два "голландські" аукціони (за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) по таких ділянках:

Північна ділянка Мазурівського родовища – ніобієві, танталові та цирконієві руди, нефелін, польовий шпат, (стартова вартість лоту – 1 078 440 грн);

ділянка Шебелинського родовища (джерело № 1 «Піонерське») – підземні води (898 020 грн).

Як повідомлялось, з початку року Держгеонадра провели вже два електронні аукціони, за результатами яких було продано 19 спецдозволів на розробку ділянок надр. До бюджету за результатами цих торгів надійдуть понад 36 мільйонів гривень.