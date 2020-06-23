Держгеонадра продає два спецдозволи на користування надрами із знижкою 50%
Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.
"У п’ятницю, 26 червня відбудеться повторний електронний аукціон по двох об’єктах: Північна ділянка Мазурівського родовища та ділянка Шебелинського родовища. Обидва лоти виставлені на торги зі знижкою 50% від початкової вартості", - йдеться в повідомленні.
Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку ніобієвих, танталових та цирконієвих руд, нефеліну, польового шпату Північної ділянки Мазурівського родовища виставлено на аукціон через ProZorro.Продажі з початковою ціною 1,078 млн гривень.
Початкова ціна продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку підземних вод ділянки Шебелинського родовища становить 449,01 тис. гривень.
Зазначається, що з початку 2020 року Держгеонадра вже залучили інвесторів до розробки двадцяти ділянок надр, а сумарна вартість спецдозволів по цих ділянках перевищила 36 мільйонів гривень, які отримає Державний бюджет України.
Як повідомлялося, 26 травня 2020 року по двох лотах - Північна ділянка Мазурівського родовища та ділянка Шебелинського родовища аукціони не відбулися, оскільки на них з’явилося менше двох учасників.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 17 жовтня 2018 року затвердив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів".
5 лютого 2020 року уряд ухвалив постанову, якою скасовується норма щодо погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, що спрощує процедуру проведення електронних аукціонів та роботу надрокористувачів.