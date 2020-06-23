Держгеонадра продає два спецдозволи на користування надрами із знижкою 50%

Державна служба геології та надр України 26 червня 2020 року повторно виставляє на торги через ProZorro.Продажі спеціальні дозволи на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку Північної ділянки Мазурівського родовища і ділянки Шебелинського родовища.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"У п’ятницю, 26 червня відбудеться повторний електронний аукціон по двох об’єктах: Північна ділянка Мазурівського родовища та ділянка Шебелинського родовища. Обидва лоти виставлені на торги зі знижкою 50% від початкової вартості", - йдеться в повідомленні.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку ніобієвих, танталових та цирконієвих руд, нефеліну, польового шпату Північної ділянки Мазурівського родовища виставлено на аукціон через ProZorro.Продажі з початковою ціною 1,078 млн гривень.

Початкова ціна продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку підземних вод ділянки Шебелинського родовища становить 449,01 тис. гривень.

Зазначається, що з початку 2020 року Держгеонадра вже залучили інвесторів до розробки двадцяти ділянок надр, а сумарна вартість спецдозволів по цих ділянках перевищила 36 мільйонів гривень, які отримає Державний бюджет України.

Як повідомлялося, 26 травня 2020 року по двох лотах - Північна ділянка Мазурівського родовища та ділянка Шебелинського родовища аукціони не відбулися, оскільки на них з’явилося менше двох учасників.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 17 жовтня 2018 року затвердив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів".

5 лютого 2020 року уряд ухвалив постанову, якою скасовується норма щодо погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, що спрощує процедуру проведення електронних аукціонів та роботу надрокористувачів.