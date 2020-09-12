У Мельбурні арештували 14 учасників актикарантинної акції

У Мельбурні (Австралія) другу суботу поспіль проходять акції протесту проти карантинних обмежень, заарештовані щонайменше 14 мітингарів.

Як передає Укрінформ, про це пише Reuters.

Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях у Мельбурні, повідомила поліція штату Вікторія. Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей.

"Було невтішно спостерігати, як люди сьогодні вийшли на акції протесту в місті, піддаючи життя мешканців штату загрозі", - йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Multiple people have been arrested, as police outnumber protesters at today’s anti-lockdown rally in Melbourne. https://t.co/kLLWnv4FqU #7NEWS pic.twitter.com/yeft1aZ6p2 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) September 12, 2020

Число нових випадків зараження коронавірусом у штаті Вікторія, другому за чисельністю населення в країні, продовжує падати з піку у понад 700 протягом одного дня на початку серпня. Протягом останніх 24 годин в штаті зафіксували 37 нових випадків, це найнижчий показник з кінця червня.

Як повідомлялося, в австралійському місті Мельбурн, штат Вікторія, через спалах COVID-19 запровадили комендантську годину до 13 вересня. 5 вересня поліція австралійського штату Вікторія, що найбільше постраждав внаслідок пандемії коронавірусу, арештувала кількох демонстрантів, які брали участь в акціях протесту проти карантинних обмежень.