Коронавірус б’є сумні рекорди й в Австрії

Протягом минулої доби в Австрії зафіксовано 1 029 нових випадків інфікування коронавірусом, що збільшило загальну кількість активних захворювань на COVID-19 до рекордних 9 519 випадків.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані опублікувало у середу МВС Австрії.

Найбільше активних захворювань на COVID-19 в Австрії фіксувалося 3 квітня – 9 123 інфікованих. Цей показник було подолано ще у вівторок, коли було зафіксовано 923 нових хворих та 9 207 активних випадків по країні загалом.

Добовий приріст нових інфікувань в Австрії також наближається до рекордної відмітки у 1 065 випадків, що фіксувалося 26 березня. Минулої суботи цей рекорд вже майже був побитий – тоді за добу у республіці було виявлено 1 058 інфікувань.

Читайте також: Чехія лідирує за темпами поширення коронавірусу в ЄС

Також зростає кількість хворих на COVID-19 в австрійських лікарнях: наразі госпіталізовано 525 осіб. Близько 100 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Загалом з початку пандемії в Австрії, населення якої становить майже 9 млн осіб, було виявлено 50 848 інфікувань новим коронавірусом. Одужали 40 499 хворих, 830 людей померли.

У понеділок стало відомо, що у співробітника федеральної канцелярії Австрії – особи з найближчого оточення канцлера Себастіана Курца – виявили коронавірусну інфекцію. У якості запобіжного заходу було проведено тестування усіх співробітників канцелярії, які контактували з інфікованим. Тест на коронавірус у понеділок також пройшли члени уряду. Єдиний позитивний результат виявили у співробітника бюро держсекретаря міністерства інфраструктури. З огляду на це очільниця відомства Леоноре Гевесслер вирішила у вівторок відправитися під домашню самоізоляцію, вона працюватиме з дому, скасувавши усі зустрічі.

Зазначалося, що сам канцлер Курц в останні дні не мав близьких контактів із обома зараженими співробітниками, то ж він продовжить працювати у канцелярії. Водночас особистих зустрічей глава уряду не проводитиме, а спілкуватиметься лише по телефону та з допомогою відеотрансляцій.