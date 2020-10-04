У Грузії спростовують заяви Вірменії щодо постачання зброї Азербайджану
Як передає Укрінформ, про це повідомляє грузинський Перший канал.
За його словами, Грузія робить все можливе, щоб долучитися до мирного вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху.
«З першого дня збройного конфлікту уряд Грузії чітко висловив свою позицію, що ми підтримуємо лише мирне вирішення цього конфлікту. Ми намагатимемось усіма силами долучитися до процесу, і готові запропонувати Грузію як майданчик для переговорів", - зазначив Кучава.
За його словами, вживаються всі заходи для реагування на будь-яку дезінформацію.
«Ми чули заяву посла Вірменії, який поширив інформацію, ніби Грузія спрямувала зброю до Азербайджану. Це дезінформація, і я закликаю всіх не поширювати її. Наша країна відіграє найважливішу роль у підтримці миру в регіоні. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб зробити свій внесок», - сказав Кучава.
Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і чисельних жертв серед мирного населення.
Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.