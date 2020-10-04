У Грузії спростовують заяви Вірменії щодо постачання зброї Азербайджану

Віцеспікер парламенту Грузії Кахи Кучави заявляє, що інформація про перекидання Грузією військового вантажу до Азербайджану не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє грузинський Перший канал.

За його словами, Грузія робить все можливе, щоб долучитися до мирного вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху.

«З першого дня збройного конфлікту уряд Грузії чітко висловив свою позицію, що ми підтримуємо лише мирне вирішення цього конфлікту. Ми намагатимемось усіма силами долучитися до процесу, і готові запропонувати Грузію як майданчик для переговорів", - зазначив Кучава.

За його словами, вживаються всі заходи для реагування на будь-яку дезінформацію.

«Ми чули заяву посла Вірменії, який поширив інформацію, ніби Грузія спрямувала зброю до Азербайджану. Це дезінформація, і я закликаю всіх не поширювати її. Наша країна відіграє найважливішу роль у підтримці миру в регіоні. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб зробити свій внесок», - сказав Кучава.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і чисельних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.