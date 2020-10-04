Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії заявляють про обстріли міст

Міністерство оборони Азербайджану зранку повідомило про ракетний обстріл з території Нагірного Карабаху міст Тертер та Горадіз. Вірменська сторона повідомляє про обстріл столиці Нагірного Карабаху - міста Степанакерт азербайджанськими збройними силами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт міноборони Азербайджану.

"Зараз вірменські збройні сили завдають ракетних ударів по місту Тертер та місту Горадіз регіону Фізулі з території Ханкенді. Азербайджанська армія вживає адекватних заходів у відповідь проти ворога", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, вірменська агенція Aysor, повідомляє про обстріл столиці Нагірного Карабаху - міста Степанакерт азербайджанськими збройними силами.

"Міністерство закордонних справ Арцаха (Нагірного Карабаху - ред.) повідомляє, що в цей момент відбувається обстріл столиці регіону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

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Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.