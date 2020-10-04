Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії заявляють про обстріли міст
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт міноборони Азербайджану.
"Зараз вірменські збройні сили завдають ракетних ударів по місту Тертер та місту Горадіз регіону Фізулі з території Ханкенді. Азербайджанська армія вживає адекватних заходів у відповідь проти ворога", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, вірменська агенція Aysor, повідомляє про обстріл столиці Нагірного Карабаху - міста Степанакерт азербайджанськими збройними силами.
"Міністерство закордонних справ Арцаха (Нагірного Карабаху - ред.) повідомляє, що в цей момент відбувається обстріл столиці регіону", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.
У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.
МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".
Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.
Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.
Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.
Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.