Алієв заявляє про звільнення міста в Нагірному Карабасі, Вірменія спростовує

У неділю 4 жовтня, азербайджанські війська звільнили місто Джебраїл у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє APA з посиланням на Твітер президента Ільхама Алієва.

"Сьогодні азербайджанська армія звільнила місто Джебраїл та декілька сіл у регіоні. Любимо азербайджанську армію! Карабах - це Азербайджан!", - написав сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Як повідомляє вірменська агенція Aysor, інформація про те, що азербайджанська сторона заволоділа містом Мехакаван (Джебраїл) не відповідає дійсності.

"Армія оборони контролює ситуацію в усіх напрямках, змушуючи супротивника зазнавати поразок", - зазначив прес-секретар президента Республіки Арцах (Нагірний Карабах) Ваграм Погосян.

Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив , що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

Фото: pikture-alliance/dpa