В Азербайджані порушили справу проти глави «Нагірно-Карабаської республіки»

Проти очільника невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїка Арутюняна порушили кримінальну справу за 15 статтями Кримінального кодексу Азербайджану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє APA.

Так, Генпрокуратура Азербайджану заявляє, що стосовно нього порушено кримінальну справу, зокрема, за статтями "планування, підготовка, початок чи ведення агресивної війни", "міжнародне гуманітарне право у випадку збройного конфлікту, порушення правових норм", "винесення незаконного наказу під час збройного конфлікту", "умисне вбивство", "умисне знищення майна", "тероризм", "створення злочинного співтовариства (організації)", "створення збройних формувань, не передбачених законом".

Як зазначається, під час первинного розслідування за вказаною справою було зібрано достатню кількість доказів щодо навмисного вбивства цивільного населення так званим "президентом Нагірно-Карабаської Республіки" Араїком Арутюняном, який особисто порушив вимоги Женевської конвенції, вчинивши дії, "спрямовані на створення паніки серед людей".

Кримінальну справу та розслідування доручено Слідчому управлінню Генеральної прокуратури Азербайджану.

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і чисельних жертв серед мирного населення.

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Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.