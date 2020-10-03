В ООН засмучені повільним темпом ядерного роззброєння

Низький темп прогресу в досягненні повного знищення ядерної зброї наражає світ на небезпеку відкату у цьому питанні.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на слова Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша.

“Деякі держави вбачають ядерну зброю важливою для своєї національної безпеки та виживання. Утім, знищення ядерної зброї важливе для чогось поза межами певної держави: збереження життя на цій планеті”, - сказав Гуттереш під час виступу в ООН.

За його словами, ядерне роззброєння було пріоритетом ООН від часу її створення, але через 75 років після заснування Організації та страхітливого бомбардування Хіросіми та Нагасакі, світ продовжує жити у тіні ядерної катастрофи.

Гуттереш додав, що посилення напруження між державами, які володіють ядерною зброєю, підвищило ядерні ризики, а модернізація арсеналів перевела гонитву озброєння із категорії просто кількості боєголовок до “швидшої, прихованішої та точнішої зброї”.

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Генсек також звернув увагу, що кошти, які витрачають на оновлення ядерних арсеналів, вражають.

При цьому термін дії єдиної угоди, яка обмежує розміри найбільших ядерних арсеналів світу (СНО ІІІ), спливає на початку наступного року, що “створює тривожну можливість повернення до необмеженого стратегічного суперництва”.

З огляду на це Гуттереш закликав США та РФ продовжити дію угоди на її максимальну п’ятирічну тривалість.

Нагадаємо: Договір між РФ та США про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО ІІІ) був підписаний Дмитром Медведевим та Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі й набув чинності 5 лютого 2011 року. Він розрахований на 10 років з можливістю продовження ще на 5 за згодою сторін. Договір передбачає взаємне скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників — до 700 одиниць.