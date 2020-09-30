Бойова група Вишеградської четвірки готується до дій під егідою ЄС

Бойова група Вишеградської четвірки готується до дій під егідою ЄС

Укрінформ
Бойова група країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) готується до дій під егідою ЄС з 2023 року.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак на зустрічі начальників генштабів країн Вишеградської групи, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Як ми знаємо, багато дискусій точиться про зусилля союзницьких країн і країн-партнерів з метою збільшення можливостей НАТО та ЄС. Однією з тем дискусії була підготовка бойової групи V4 до дій під егідою ЄС в 2023 році”, - зазначив Анджейчак.

За його словами, це засвідчує, що країни групи реалізують важливі ініціативи і в рамках ЄС.

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Анджейчас додав, що начальники генштабів чотирьох країн обговорили також розвиток кібервійськ, спільне проведення навчань, співпрацю збройних сил в умовах пандемії.

У середу начальники генштабів відвідають 1-шу Варшавську танкову бригаду. Під час переговорів у середу до них приєднається начальник Генштабу України Руслан Хомчак.

Польща головуватиме у Вишеградській групі до червня 2021 року.

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