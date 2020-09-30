Бойова група Вишеградської четвірки готується до дій під егідою ЄС

Бойова група країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) готується до дій під егідою ЄС з 2023 року.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак на зустрічі начальників генштабів країн Вишеградської групи, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Як ми знаємо, багато дискусій точиться про зусилля союзницьких країн і країн-партнерів з метою збільшення можливостей НАТО та ЄС. Однією з тем дискусії була підготовка бойової групи V4 до дій під егідою ЄС в 2023 році”, - зазначив Анджейчак.

За його словами, це засвідчує, що країни групи реалізують важливі ініціативи і в рамках ЄС.

Анджейчас додав, що начальники генштабів чотирьох країн обговорили також розвиток кібервійськ, спільне проведення навчань, співпрацю збройних сил в умовах пандемії.

У середу начальники генштабів відвідають 1-шу Варшавську танкову бригаду. Під час переговорів у середу до них приєднається начальник Генштабу України Руслан Хомчак.

Польща головуватиме у Вишеградській групі до червня 2021 року.