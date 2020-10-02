Білорусь ввела симетричні санкції проти Британії і Канади

Про це повідомляє інформагентство БелТА з посиланням на прессекретаря МЗС країни Анатолія Глаза, передає Укрінформ.

«Як ми й анонсували раніше, ми вводимо симетричні обмеження щодо ряду посадових осіб Великої Британії і Канади», - сказав Глаз.

Як повідомлялося, 29 вересня уряди Великої Британії і Канади ввели санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших чиновників країни, включаючи міністра внутрішніх справ Юрія Караєва і голову ЦВК Лідію Єрмошину, а також сина Лукашенка Віктора. У британському списку фігурують вісім осіб, у канадському - 11.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Як повідомлялося, 1 жовтня Європейський Союз ввів у дію санкції проти чиновників Білорусі, що були погоджені раніше. У цьому списку 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає.

Фото: Белта