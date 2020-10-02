Євросоюз запускає масштабний енергетичний проєкт у Балтійському морі

У Балтійському регіоні стартує масштабний проєкт енергетичної синхронізації вартістю 720 мільйонів євро для розвитку енергетичної інфраструктури, яка поєднає регіон з рештою Європи та підвищить його енергетичну незалежність.

Про це 2 жовтня оголосили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькій, прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Карінс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Повну заяву Президента Єврокомісії та лідерів країн Балтії і Польщі можна подивитися на мультимедійному порталі ЄС.

«Сьогодні дуже важливий день для Європи, ми робимо великий крок вперед до її взаємопоєднання і демонструємо європейську солідарність в дії. Минулої ночі ми погодили 720 мільйонів євро інвестицій для поєднання енергетичних мереж Балтії з рештою Європи», - скзазала з цього приводу фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що проект є знаковим моментом в історії регіону та всієї Європи, адже завершує ізоляцію балтійського енергетичного ринку. Більшість виділених інвестицій буде спрямована на створення нового інтерконектору у Балтійському морі.

«Я не можу придумати для нього кращої назви, ніж «Мережа гармонії». Він скоротить надмірну залежність регіону та надмірну його прив’язку до єдиного джерела енергетичного імпорту, шляхом поєднання його у повній гармонії із рештою Європейського Союзу», - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, нова офшорна енергетична мережа буде приносити енергію поновлювальних джерел всім країнам навколо Балтійського моря.

«Я вітаю Балтійську декларацію про офшорну енергетику, яку було підписано цього тижня Єврокомісією та ще вісьмома країнами-членами. Цей проєкт є добрим прикладом для взаємопоєднання Європи, для нашої енергетичної безпеки та для Європейської «Зеленої угоди». Він демонструє, що у цьому Союзі не має значення, де ви розташовані на мапі – ви завжди знаходитеся у серці Європи» – наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні Росія залишається головним постачальником електроенергії для цього регіону та має можливість влаштувати масові перебої в енергопостачанні в балтійських країнах, які готуються стати частиною єдиної європейської електромережі. За оцінками міжнародних ЗМІ, проект з приєднання країн Балтії до єдиної європейської енергомережі може бути реалізованим не раніше 2025 року.

Фактором, який стримує Кремль від використання енергетичної зброї проти країн Балтії є те, що такі дії позбавлять енергопостачання також західні області Росії та деякі регіони Білорусі. З огляду на це, Росія вже активно займається реконфігурацією своїх енергомереж. Зокрема, велика робота у цьому напрямку ведеться в Калінінграді, відділеному від основної частини РФ, де ще в серпні 2019 року росіяни забезпечили можливість безперебійної роботи мереж у разі блекауту в Балтії.