Жоден трубопровід не змінить “отруйну” поведінку Росії – Урсула фон дер Ляєн

Наміри європейців знайти точки дотику з Росією, як і проєкти будь-яких трубопроводів, не здатні змінити агресивну поведінку Росії, в якій отруєння Олексія Навального стало лише одним із проявів загальної тенденції.

Про це у середу, 16 серпня, у Брюсселі під час промови на пленарному засіданні Європейського Парламенту заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу, повідомляє мультимедійний портал ЄС, передає Укрінформ.

«Для тих, хто виступає за тісніші зв’язки з Росією, я говорю, що отруєння Олексія Навального сучасною хімічною речовиною не було поодиноким випадком. Ми вже бачили цей стиль поведінки в Грузії та Україні, в Сирії та у Солсбері, - а також втручання у вибори по усьому світу. Ця поведінка не змінюється, - і жоден трубопровід не зможе цього змінити», - наголосила Президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, ряд європейських політиків виступили за застосування додаткових санкцій проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиційного лідера Олексія Навального бойовою нервово-паралітичною речовиною. Санкції, що пропонуються, включають заморожування проєкту газопроводу «Північний потік -2».

Фото: EPA