Генсек ООН закликав припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та повернутися до діалогу
Про це йдеться в заяві Гутерреша, опублікованій на сайті ООН, передає Укрінформ.
"Генеральний секретар закликає сторони негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікання повернутися до конструктивних переговорів. Він буде розмовляти як з президентом Азербайджану, так і з прем'єр-міністром Вірменії", — йдеться в заяві.
Гутерреш засуджує застосування сили та шкодує про загиблих в Нагірному Карабасі.
"Генсек підтверджує свою повну підтримку важливої ролі Мінської групи ОБСЄ і закликає сторони тісно співпрацювати з ними для термінового поновлення діалогу без попередніх умов", — наголошується в заяві.
Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.
У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.
МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".
Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.
Фото: UN Photo/Cia Pak