Генсек ООН закликав припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та повернутися до діалогу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вкрай стурбований ситуацією в Нагірному Карабасі та має намір провести переговори з лідерами Вірменії та Азербайджану, щоб закликати їх до негайного припинення вогню.

Про це йдеться в заяві Гутерреша, опублікованій на сайті ООН, передає Укрінформ.

"Генеральний секретар закликає сторони негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікання повернутися до конструктивних переговорів. Він буде розмовляти як з президентом Азербайджану, так і з прем'єр-міністром Вірменії", — йдеться в заяві.

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Гутерреш засуджує застосування сили та шкодує про загиблих в Нагірному Карабасі.

"Генсек підтверджує свою повну підтримку важливої ролі Мінської групи ОБСЄ і закликає сторони тісно співпрацювати з ними для термінового поновлення діалогу без попередніх умов", — наголошується в заяві.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

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МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Фото: UN Photo/Cia Pak