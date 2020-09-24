Німеччина, Бразилія, Індія та Японія закликають до розширення Радбезу ООН

Німеччина, Бразилія, Індія та Японія наполягають на збільшенні кількості постійних членів Ради безпеки ООН.

Як передає Укрінформ, про це поінформувало німецьке МЗС у Tвітер за результатами консультацій 4 держав у Нью-Йорку.

Ці країни переконані, що ООН через 75 років після її заснування треба адаптувати до сучасних геополітичних реалій. Група G4 вважає, що лише шляхом реформування Ради безпеки ООН можна зберегти її легітимність, авторитет і створити необхідну політичну підтримку для мирного вирішення міжнародних конфліктів.

У відеозверненні до Генасамблеї ООН канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про готовність її країни увійти до складу постійних членів Радбезу, адже зараз дуже часто світ стає заручником «деяких країн», які постійно ветують важливі рішення.

Наразі ФРН, яка є четвертою за об’ємом внеску країною-членом ООН, є непостійним членом РБ.

У Берліні підкреслюють, що реформа Ради безпеки ООН залишається ключовим завданням уряду.

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Як повідомлялося, дискусія про реформу Ради безпеки розпочалася ще на початку 1990-х років після завершення, як тоді здавалося, протистояння Схід-Захід. Переважна більшість держав-членів ООН підтримують реформу Радбезу.

Рада безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. Він налічує п'ять постійних членів – Велику Британію, Китай, Росію, США, Францію - і десять непостійних. Непостійних членів щоразу обирає Генасамблея ООН.