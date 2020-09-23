Литва вітає зусилля України щодо ведення переговорів про припинення війни

Литва вітає зусилля України щодо ведення переговорів про припинення війни

Укрінформ
Литовський президент Гітанас Науседа на Генасамблеї ООН заявив про підтримку України в її зусиллях встановити мир.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на трансляцію на сайті ООН.

«Литва вітає зусилля України щодо ведення переговорів про припинення війни і закликає Росію наблизитися до стійкого політичного врегулювання», - заявив Науседа.

При цьому він підкреслив, що будь-які майбутні угоди повинні повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Ніяке інше рішення неможливе. «Наша країна продовжує підтримувати незалежність і територіальну цілісність Грузії і України в рамках міжнародної визнаних кордонів. Ніяка окупація, будь то Крим і Севастополь або Абхазія і Південна Осетія не буде забута або прощена. Відновлення справедливості - це єдиний шлях вперед», - підкреслив президент Литви.

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У понеділок, 21 вересня, розпочалася ювілейна 75 сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.

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