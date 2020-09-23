Литовський президент Гітанас Науседа на Генасамблеї ООН заявив про підтримку України в її зусиллях встановити мир.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на трансляцію на сайті ООН.

«Литва вітає зусилля України щодо ведення переговорів про припинення війни і закликає Росію наблизитися до стійкого політичного врегулювання», - заявив Науседа.

При цьому він підкреслив, що будь-які майбутні угоди повинні повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Ніяке інше рішення неможливе. «Наша країна продовжує підтримувати незалежність і територіальну цілісність Грузії і України в рамках міжнародної визнаних кордонів. Ніяка окупація, будь то Крим і Севастополь або Абхазія і Південна Осетія не буде забута або прощена. Відновлення справедливості - це єдиний шлях вперед», - підкреслив президент Литви.

У понеділок, 21 вересня, розпочалася ювілейна 75 сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.