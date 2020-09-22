На Донбасі з початку доби - без порушень “тиші”

Російські окупаційні війська станом на 17:00 22 вересня не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 22 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі. У разі зміни оперативної обстановки українські військові готові дати гідну відсіч ворогу.

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Крім того, за інформацією пресслужби, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, упродовж останньої доби було відремонтовано 15 будинків, на інших 15 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 81 знайдений вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населених пунктів Мар’їнка та Водяне. Втрат серед українських захисників немає.