Прем’єр землі Саксонія виступив проти глави МЗС ФРН через "Північний потік 2"

Прем'єр-міністр східної німецької землі Саксонія, член правлячої партії ХДС Міхаель Кречмер відкрито висловився проти політики федерального уряду щодо Росії.

Зі словами критики він виступив у сусідній землі Тюрингії на з’їзді місцевого відділення Християнсько-демократичного союзу в суботу, передає кореспондент Укрінформу.

Причиною випаду Кречмера стала позиція глави МЗС ФРН Гайко Мааса, який натякнув, що неконструктивна поведінка Кремля щодо розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може змусити Берлін переглянути ставлення до газопроводу «Північний потік 2». Свою позицію Маас пояснює наявністю «дуже багатьох доказів» того, що за замахом на Навального стоїть Кремль, а російський режим «робить димові завіси» в цій справі.

«Той факт, що нинішній федеральний міністр закордонних справ, від якого до цього часу не було чутно нічого подібного, так сходить з розуму з цього питання, на мій погляд, не є хорошим знаком для Німеччини», - заявив Кречмер.

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Саксонському прем’єру, за його ж словами, не подобається нарощування ескалації з Росією, він хоче з нею "співпрацювати" та збирається туди з візитом у грудні цього року.

Кречмер висловився за завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Глава уряду Саксонії – далеко не єдиний, хто хоче доведення проєкту «Північний потік-2» до кінця. Напередодні, 18 вересня, прем’є-міністри східних земель Німеччини (колишня територія НДР) на зустрічі в Берліні висловили свою спільну підтримку завершенню будівництва газогону.

У Німеччині та ЄС наразі розгорнулася дискусія щодо можливості зупинення або принаймні введення мораторію на добудову газопроводу як спроби змусити Москву провести ретельне розслідування щодо отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального Навального. Сам опозиціонер наразі перебуває на лікуванні в берлінській клініці Шаріте, де було встановлено, що його отруїли бойовою речовиною "Новічок".

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Олексія Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік 2». За документ проголосували 532 євродепутати, 84 проти, 72 утрималися.

Російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після того, як у літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.