Європарламент виступає за жорсткіший контроль експорту зброї

Європарламент виступає за жорсткіший контроль експорту зброї

Резолюція
Укрінформ
Європейський Союз разом з Великою Британією є другим за обсягами світовим постачальником зброї, тож громадяни ЄС, з міркувань безпеки, мають були краще поінформовані про діяльність національних урядів у цій сфері.

Про це йдеться у резолюції, яку ухвалив Європейський парламент, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сайті ЄП.

Зазначається, що резолюція була ухвалена 341-им голосом «за», 124 депутати висловилися «проти», 230 – утрималися.

«З огляду на зростаючу важливість виробництва зброї, депутати закликали зміцнити систему громадського контролю над експортом військового обладнання та технологій», - йдеться у публікації.

Депутати нагадали національним урядам про те, що дотримання правил ЄС щодо контролю за експортом товарів та технологій військового призначення мають перевагу над будь-якими національними економічними, соціальними, комерційними чи промисловими інтересами.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, експорт зброї 28 європейських країн (з Великою Британією включно) становив 26 відсотків у глобальному експорті зброї у 2015-2019 роках. За цим показником країни ЄС і Британія поступаються лише США (36 відсотків) і посідають другу позицію, випереджаючи Росію (21 відсоток світового експорту зброї).

Головні країни-споживачі такої продукції європейського виробництва розташовані на Близькому Сході та у Північній Африці. Та обставина, що у цьому регіоні тривають відразу кілька військових конфліктів, роблять питання щодо посилення експортного контролю за постачанням зброї ще більш актуальним.

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У резолюції наголошується, що останніми роками досягнуто певний прогрес у відпрацюванні спільної позиції ЄС щодо експорту зброї, який все ще залишається, переважно, внутрішньою справою кожної з країн-членів. Зокрема, країни-члени надають дані для підготовки періодичних доповідей Єврокомісії у цій сфері, але близько третини з них не надсилають повної інформації про контракти.

Європарламент підтримав рішення Європейської ради розробити чіткі правила щодо надання такої інформації від країн-членів ЄС, а також ідею щодо створення єдиної інтерактивної бази даних, яка буде оновлюватися за підсумками щорічних доповідей про обсяги експорту європейської зброї до третіх країн.

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