Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації у Середземному морі

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо ситуації у Східному Середземноморї, в якій закликали Туреччину припинити буріння у виключній економічній зоні Греції та Кіпру та вжити термінових заходів для деескалації військової напруги в регіоні.

"За" резолюцію проголосував 601 депутат, "проти" – 57, 36 парламентаріїв утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сайт Європарламенту.

"Депутати засудили дії Туреччини у виключній економічній зоні Греції і Кіпру та висловили повну солідарність з цими двома країнами-членами. Вони наголосили на занепокоєнні триваючою суперечкою та супутніх ризиках подальшої військової ескалації між країнами-членами ЄС та країною-кандидатом", - йдеться публікації.

У резолюції депутати Європарламенту наголосили, що рішення для цієї кризи може бути знайдене лише за допомогою діалогу, дипломатії та переговорів. Вони закликали до стриманості всіх учасників протистояння та наголосили на терміновій потребі знизити військову напругу в регіоні та вивести з конфліктного району всі військові сили. У цьому контексті Європарламент привітав рішення Туреччини відвести одне з суден, призначених для сейсмічної геологічної розвідки, як перший крок до зниження рівня протистояння, засудивши при цьому продовження бурильних робіт з використанням іншого турецького судна.

Європейські політики зазначили, що ситуація завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам між ЄС і Туреччиною, а також підриває права людини, розмиває принципи верховенство права та демократії в самій Туреччині.

Депутати також закликали Туреччину та країни Євросоюзу конструктивно підтримати політичний діалог навколо врегулювання ситуації в Лівії та забезпечити дотримання ембарго на постачання зброї у цю країну, відповідно до рішення РБ ООН.

Водночас у резолюції висловлюється жаль з приводу негативного впливу, який зовнішня політика Туреччини та інших країн регіону справляють на регіональну стабільність, включаючи ситуацію в Сирії.

Європейські депутати зауважили, що лише діалог може допомогти уникнути запровадження санкцій проти Туреччини, але водночас закликали лідерів ЄС бути готовими ввести цільові індивідуальні та секторальні санкції, які при цьому не мають уражати народ Туреччини або біженців на території цієї країни.

Голосування в Європарламенті відбулося напередодні спеціальної зустрічі Європейської ради, запланованої на 24-25 вересня, на якій розглядатиметься питання ескалації в Середземному морі та роль Туреччини у цих процесах.

Як повідомлялося, вже протягом кількох місяців Туреччина проводить буріння та інші заходи геологічної розвідки на морському шельфі у виключній економічній зоні Греції та Кіпру. Кілька тижнів тому це призвело до прямого та небезпечного протистояння між бойовими кораблями Греції і Туреччини.

Туреччина наполягає на законності своїх дій у Східному Середземномор’ї та звинувачує європейську сторону в упередженості.