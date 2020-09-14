У Франції посилять карантин

На півдні Франції посилять карантин у зв’язку із значним зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

Міста Бордо та Марсель, як і столиця Франції Париж, стали лідерами з поширення коронавірусу, незважаючи на вимоги щодо носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Тому, у Бордо запроваджується пряма заборона на зібрання групами більше 10 осіб у парках та на набережних, забороняються також студентські вечірки. Візити до родичів у будинках для літніх людей обмежили до 2 гостей на тиждень.

А максимальна кількість людей, яким дозволено переглядати спортивні матчі та великі публічні заходи, зменшена до 1 000 осіб з 5 000 дотепер.

Компанії закликають забезпечити, щоб працівники працювали вдома, коли це можливо, а автобусні маршрути будуть посилені в години пік, щоб уникнути скупчення людей.

Тим часом потужності відділень інтенсивної терапії у місті Марсель на півдні країни майже перевантажені. Місцева влада також оголосила про нові заходи щодо стримування пандемії коронавірусу, зокрема скасування ярмарків та інших заходів та заборону вживання алкоголю у громадських місцях пізно ввечері.

У суботу органи охорони здоров'я Франції повідомили про 10 561 новий випадок захворювання протягом доби. Кількість загиблих внаслідок епідемії у Франції наразі становить майже 31 000 осіб.

Як повідомлялося, станом 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29 222 676 випадків коронавірусу, з них 929 129 тис. летальних.

Фото: RFI