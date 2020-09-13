На "Марш героїв" у Мінську вийшли 100-150 тисяч чоловік

В Мінську на традиційну недільну акцію протесту, яку опозиція заявила під назвою "Марш героїв", вийшли, за різними оцінками, від ста до ста п'ятдесяти тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Вулиці міста перекриті в багатьох місцях, тому учасники маршу сформували відразу кілька багатотисячних колон. Одна з них рухається по проспекту Незалежності у бік резиденції чинного президента Білорусії Олександра Лукашенка, інша прямує у бік елітного котеджного селища "Дрозди", де проживає багато чиновників з його оточення.

Очевидці подій повідомляли про затримання, під час яких невідомі у балаклавах, зі зброєю і палицями силою затягували людей в автозаки і мікроавтобуси ще до початку акції. Так, зокрема, сталося на вулиці Маяковського і на проспекті Дзержинського. Всього, за повідомленнями МВС Білорусі, було затримано більше 250 осіб.

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Також повідомлялося, що до центру Мінська стягнуто бронетехніку і військові вантажівки, закрито вісім центральних станцій метрополітену, а влада традиційно відключили у декількох районах мобільний інтернет.

Недільні ходи у Мінську збирають від ста тисяч осіб і більше. Традиційний щотижневий марш протесту проходить не тільки в столиці, але і в обласних центрах та інших містах країни.

За офіційними даними президентських виборів 9 серпня, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З тих пір кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY