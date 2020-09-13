На "Марш героїв" у Мінську вийшли 100-150 тисяч чоловік
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Вулиці міста перекриті в багатьох місцях, тому учасники маршу сформували відразу кілька багатотисячних колон. Одна з них рухається по проспекту Незалежності у бік резиденції чинного президента Білорусії Олександра Лукашенка, інша прямує у бік елітного котеджного селища "Дрозди", де проживає багато чиновників з його оточення.
Очевидці подій повідомляли про затримання, під час яких невідомі у балаклавах, зі зброєю і палицями силою затягували людей в автозаки і мікроавтобуси ще до початку акції. Так, зокрема, сталося на вулиці Маяковського і на проспекті Дзержинського. Всього, за повідомленнями МВС Білорусі, було затримано більше 250 осіб.
Також повідомлялося, що до центру Мінська стягнуто бронетехніку і військові вантажівки, закрито вісім центральних станцій метрополітену, а влада традиційно відключили у декількох районах мобільний інтернет.
Недільні ходи у Мінську збирають від ста тисяч осіб і більше. Традиційний щотижневий марш протесту проходить не тільки в столиці, але і в обласних центрах та інших містах країни.
За офіційними даними президентських виборів 9 серпня, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.
З тих пір кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: TUT.BY