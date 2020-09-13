"Марш героїв" у Мінську: затримали вже 250 протестувальників

По данным МВД Беларуси, в Минске по состоянию на 15.00 13 сентября задержаны около 250 участников акций протеста.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Telegram-канал Прессекретаря МВС Білорусі.

"У різних районах столиці затримано близько 250 осіб. Всі вони використовували прапори та іншу символіку, які не є зареєстрованими в установленому порядку, і плакати різного змісту, у тому числі образливого", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, станом на 15 год. в республіці зафіксовано 17 "осередків протестної спрямованості", загальна кількість учасників яких "не перевищує трьох тисяч осіб".

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Як повідомлялося, у Мінську о 14:00 почався багатолюдний "Марш героїв".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З тих пір кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY