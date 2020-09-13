У Мінську закрили сім станцій метро через протести

У Мінську, де почалася акція «Марш героїв», на вхід і вихід закрито сім станції метро.

Як передає Укрінформ про це повідомляється на Телеграм-каналі мінського метрополітену.

Зокрема, закриті станції "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Неміга", "Фрунзенська".

Потяги тут слідують без зупинки.

Як повідомлялося, в Мінську о 14:00 стартувала акція протесту «Марш героїв».

Ще до початку акції до столиці почали стягувати автозаки і військову техніку, затримання почалися за годину до старту акції.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Мінський метрополітен