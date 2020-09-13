Правозахисники оновлюють список затриманих у Мінську

Перед початком "Маршу героїв" у Мінську були зафіксовані жорсткі затримання людей, що йдуть на акцію. Правозахисний центр "Весна" станом на 17.00 оприлюднив 104 прізвища затриманих.

Як передає Укрінформ, їх список центр опублікував на своєму сайті, і він постійно оновлюється і поповнюється.

За даними правозахисників, наймасовіші затримання у Мінську відбулися на проспекті Дзержинського, біля готелю "Ренесанс", і на вулиці Маяковського, три людини були затримані у кав'ярні Seadog.

Затримання здійснюють поліцейські у штатському і спецодязі. Людей заводять до маршруткок без реєстраційних номерів.

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Раніше повідомлялося, що перед початком акції протесту "Марш героїв" до Мінська почали стягувати автозаки і військову техніку.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY