Перед "Маршем героїв" у Мінськ стягують автозаки і військову техніку

У Мінськ перед початком масштабної акції протесту під назвою "Марш героїв" почали стягувати автозаки і військову техніку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі TUT.BY.

На опублікованому відео відображено рух колони військової техніки, автозаків та машин з колючим дротом по проспекту Незалежності в Мінську.

Як повідомляє Nexta Live, в Мінську основна колона протестувальників збереться на "Марш героїв" о 14:00 у районі проспекту Незалежності, звідки піде в бік мікрорайону Дрозди, де проживає білоруська політична, спортивна і творча еліта.

Водночас, введення колони спецтехніки МВС спровокував аварію у Мінську.

"За словами очевидців, аварія сталася через раптову спробу машини ДАІ перекрити дорогу колоні з автозаками і спецтехнікою. Водій цивільного автомобіля не встиг загальмувати, зіткнувся з (машиною - ред.) ДАІ і двічі перекинувся", - йдеться у повідомленні на Telegram-каналі "Ждановичи сегодня".

Зазначається, що постраждалим водієм займаються медики.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З тих пір кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції протесту. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: people.onliner.by