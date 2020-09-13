Протести в Білорусі: МВС повідомляє про 114 затриманих за день

У МВС Білорусі підрахували, що в акціях "на підтримку миру, безпеки і спокою" 12 вересня взяло участь 50 тисяч осіб, а на протести вийшло близько 1700 осіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на каналі прессекретаря відомства Ольги Чемоданової у Телеграмі.

"На підтримку миру, безпеки і спокою відбулося 7 масових заходів у 3 регіонах країни, в яких взяло участь більше 50 тисяч чоловік. Загальна чисельність учасників 12 протестних акцій, які пройшли у 5 регіонах республіки, не перевищила 1700 осіб", - заявила Чемоданова.

За її словами, в цей день було затримано 114 осіб, з них 99 - у Мінську.

"До розгляду у суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих відправлено 87 осіб", - уточнила прессекретар МВС.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1% . Після цього Тіхановска була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by