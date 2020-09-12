Білоруськалій не збирається припиняти страйк

Страйковий комітет ВАТ «Білоруськалій» ухвалив продовжити страйк на підприємстві на основі Міжнародного пакту ООН про економічні, соціальні та культурні права.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У своєму повідомленні комітет вибачився перед колективом підприємства, яке є одним з найбільших у світі виробників мінеральних добрив, за неправильне оформлення страйку на початку.

Як зазначається, тепер акція протесту проходитиме на підставі трудового законодавства, що визнає пріоритет міжнародного права

11 вересня Мінський обласний суд визнав страйк працівників Білоруськалію незаконним.

Зараз страйкарі відмовляються працювати виключно з політичних причин.

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Білоруськалій на 100% належить державі, його частка на світовому ринку хлоркалію у 2019 році становила близько 20%.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.