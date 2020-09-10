Глава МОП закликав Лукашенка поважати права робітників під час протестів

Генеральний директор Міжнародної організації праці Гай Райдер закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка запобігти порушенням прав людини і забезпечити повноцінну повагу прав і свобод трудящих під час хвилі протестів, що охопили країну в останні тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба організації.

«Я маю закликати вас зробити все, що ви подужаєте, задля запобігання порушень прав людини і забезпечення повноцінної поваги прав і свобод робітників (під час протестів - ред.)», - звернувся Райдер до Лукашенка.

Очільник МОП зазначив, що уряд Білорусі несе відповідальність за створення атмосфери, вільної від насильства, погроз або тиску щодо мирних протестувальників на роботі, а також, що будь-які заяви про подібні факти повинні бути швидко і незалежно розслідувані.

Райдер також висловив глибоку заклопотаність у зв'язку із повідомленнями про арешти, затримання, взяття під варту і жорстоке поводження з лідерами робітничого руху, що надходять.

«Ніхто не повинен бути позбавлений волі або підданий кримінальним санкціям лише за факт організації або участі в мирному страйку або протесті», - повідомив він.

Раніше лідера страйкому Мінського тракторного заводу і члена президії Координаційної ради Сергія Дилевського заарештували на 10 діб за звинуваченням в організації несанкціонованих заходів, а потім, за таким же звинуваченням - на 15 діб арешту.

Також 24 серпня на території Мінського заводу колісних тягачів був затриманий лідер страйкому МЗКТ Олександр Лавринович. Його заарештували на 10 діб. Лідера страйкому «Білоруськалій» Анатолія Бокуна засудили на 15 діб адміністративного арешту.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів в Білорусі 9 серпня в країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

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