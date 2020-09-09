У Мінську затримали щонайменше десятьох протестувальниць — правозахисники

У Мінську силовики затримали щонайменше десятьох учасниць акції на підтримку члена Координаційної ради Марії Колесникової.

Такі дані повідомляє правозахисний центр "Вясна" на своєму Телеграм-каналі, повідомляє Укрінформ.

Правозахисники також наводять список затриманих.

Раніше стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

За даними опозиції, від початку протестів було затримано понад 10 тисяч осіб.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY