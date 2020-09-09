Марії Колесниковій погрожували фізичною розправою — адвокат

Під час зустрічі з адвокатом 9 вересня Марія Колеснікова заявила, що після затримання їй погрожували фізичною розправою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика.

Адвокат Колесникової Людмила Козак звернула увагу на те, що у Марії Колесникової немає документів щодо її затримання. Їй було вручено лише рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, санкціоноване Генеральною прокуратурою 8 вересня, в якому не вказано, хто, коли та де її затримав.

Марія Колесникова розцінює події останніх днів як викрадення та разом з адвокатом планує подати відповідну заяву.

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Також вона повідомила адвокату, що "стикалася з погрозами фізичного насильства.

Марія також має намір подати заяву через погрози розправи.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

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