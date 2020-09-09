Марії Колесниковій погрожували фізичною розправою — адвокат
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу штабу Віктора Бабарика.
Адвокат Колесникової Людмила Козак звернула увагу на те, що у Марії Колесникової немає документів щодо її затримання. Їй було вручено лише рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, санкціоноване Генеральною прокуратурою 8 вересня, в якому не вказано, хто, коли та де її затримав.
Марія Колесникова розцінює події останніх днів як викрадення та разом з адвокатом планує подати відповідну заяву.
Також вона повідомила адвокату, що "стикалася з погрозами фізичного насильства.
Марія також має намір подати заяву через погрози розправи.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.
Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.
З початку протестів було затримано понад 10 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.
Фото: Getty Images