В акціях протесту у Мінську взяли участь понад 10 тисяч осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Ніва.
Черговий жіночий марш розпочався сьогодні о 15:00 на площі Свободи у Мінську.
Тут зібралося кілька тисяч жінок. Однак силовики підігнали автозаки та жорстоко затримали і розігнали учасниць.
Повідомляється, що серед затриманих журналістка Надія Крапівіна з "Вільного театру".
Потім тисячі демонстрантів вийшли на площу Перемоги, пройшовши проспектом Незалежності.
Далі колона демонстрантів рушила від площі Якуба Коласа до Академії наук.
Згідно з даними видання, під час акції затримали щонайменше 46 учасників протесту.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.
Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Фото: Наша Ніва