В акціях протесту у Мінську взяли участь понад 10 тисяч осіб

У столиці Білорусі Мінську понад 10 тис. осіб взяли участь в акціях протесту, під час яких затримали щонайменше 46 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Ніва.

Черговий жіночий марш розпочався сьогодні о 15:00 на площі Свободи у Мінську.

Тут зібралося кілька тисяч жінок. Однак силовики підігнали автозаки та жорстоко затримали і розігнали учасниць.

Повідомляється, що серед затриманих журналістка Надія Крапівіна з "Вільного театру".

Потім тисячі демонстрантів вийшли на площу Перемоги, пройшовши проспектом Незалежності.

Далі колона демонстрантів рушила від площі Якуба Коласа до Академії наук.

Згідно з даними видання, під час акції затримали щонайменше 46 учасників протесту.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: Наша Ніва