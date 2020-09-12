Лукашенко проводить нараду з силовиками в Мінську - ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить у суботу в Мінську нараду з силовим блоком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал "Пул першого".

"Прямо зараз. У Палаці Незалежності нарада з силовиками. До речі, президент без краватки. Суббота ж", - інформує телеграм-канал.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

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З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.