Лукашенко проводить нараду з силовиками в Мінську - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал "Пул першого".
"Прямо зараз. У Палаці Незалежності нарада з силовиками. До речі, президент без краватки. Суббота ж", - інформує телеграм-канал.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.
З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.