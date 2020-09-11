Білорусі за участь у протестах склали понад 200 протоколів на дітей

Заступник генпрокурора Білорусі Олексій Стука повідомив, що у справах про участь у масових заворушеннях складено більш як 200 адміністративних протоколів стосовно неповнолітніх.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держагентство БелТА.

«Більш як 200 протоколів про адміністративне правопорушення складено стосовно неповнолітніх за участь у масових заворушеннях», - сказав Стука.

У зв'язку з цим Генпрокуратура Білорусі ініціює посилення відповідальності батьків за протиправну поведінку дітей.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів більш як 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.