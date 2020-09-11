У Кремлі підтвердили візит Лукашенка 14 вересня
Як передає Укрінформ, про це повідомив Медузі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, підписання документів і пресконференція під час візиту не плануються.
Він також зазначив, що пізніше буде уточнено, в якому місті буде проходити сама зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним.
Раніше влада Білорусі та Росії заявляла, що Лукашенко приїде в Росію найближчим часом, але не називали точної дати візиту.
Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів більш як 70 незалежних ЗМІ.
Євросоюз не визнав результати цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.