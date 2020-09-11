У Кремлі підтвердили візит Лукашенка 14 вересня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибуде в Росію з візитом у понеділок, 14 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Медузі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, підписання документів і пресконференція під час візиту не плануються.

Він також зазначив, що пізніше буде уточнено, в якому місті буде проходити сама зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше влада Білорусі та Росії заявляла, що Лукашенко приїде в Росію найближчим часом, але не називали точної дати візиту.

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Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів більш як 70 незалежних ЗМІ.

Євросоюз не визнав результати цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.