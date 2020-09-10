Посол РФ подарував Лукашенку мапи білоруських губерній у Російській імперії

Посол РФ у Білорусі Дмитро Мезенцев подарував на день народження білоруському лідеру Олександру Лукашенку книгу з зображенням мап білоруських губерній у складі Російської імперії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

Мезенцев привітав Лукашенка з минулим днем ​​народження та передав йому книгу з топографічними мапами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могильовської губерній. Це перший примірник факсимільного видання 1866 року.

"Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, зокрема у відповідь всім тим, хто вважає інакше", - заявив Мезенцев, вручаючи подарунок Лукашенку.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

Фото: БЕЛТА