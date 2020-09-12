Білоруські силовики минулої доби затримали 32 особи

В ході вчорашніх протестів у Білорусі силовики затримали 32 особи.

Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.

18 осіб з затриманих були залишені за ґратами до судового розгляду, повідомили у білоруському МВС.

Загалом поліція нарахувала в країні протягом 11 вересня 12 провладних мітингів та 13 акцій протесту.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Фото: TUT.BY