Білоруські силовики минулої доби затримали 32 особи
Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.
18 осіб з затриманих були залишені за ґратами до судового розгляду, повідомили у білоруському МВС.
Загалом поліція нарахувала в країні протягом 11 вересня 12 провладних мітингів та 13 акцій протесту.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.
Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.
Фото: TUT.BY