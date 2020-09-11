США планують ввести санкції проти влади Білорусі за кілька днів – Держдеп

Офіційний Вашингтон буде готовий уже найближчими днями оголосити додатковий перелік індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації виборів у Білорусі.

Про це заявив у п'ятницю під час телефонної конференції заступник держсекретаря США Стівен Біґен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я очікую, що упродовж найближчих днів ми зможемо остаточно визначити додатковий перелік санкцій, які будуть введені паралельно з тими (обмеженнями – ред.), які запроваджує Європейський Союз", - зауважив представник Держдепу.

Він пояснив, що визначення конкретного списку представників білоруського режиму, проти яких плануються санкції США, ґрунтується, передусім, на підготовці необхідної юридичної бази з доказами, підтвердженими документально. У цьому контексті Біґен повідомив, що Вашингтон тісно контактує з Брюсселем.

"Я не говоритиму за ЄС чи за Європейську комісію, але я знаю, що вони також зараз перебувають у процесі доказового обґрунтування перед тим, як запровадити санкції. І ми працюємо в тісній взаємодії з ними", - підкреслив американський чиновник.

Представник Держдепу також не виключив запровадження секторальних та інших видів санкційних обмежень проти Республіки Білорусь, однак акцентував, що Сполучені Штати все ж зважають на необхідність збереження економічного добробуту народу Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1%. При цьому, силовики, підконтрольні режиму Лукашенка, жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. У перші дні протестів були затримані більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації. Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна стежить за "жахливою" ситуацією в Білорусі. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон "розгляне всі опції" для реагування на події в Білорусі.