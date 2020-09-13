У центрі Мінська відключили мобільний інтернет - ЗМІ

У центрі білоруської столиці Мінську, де проходить акція протесту «Марш героїв», не працює мобільний інтернет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють кореспонденти TUT.BY.

У Мінську проходить масштабна акція протесту «Марш героїв», з проспекту Незалежності багато демонстрантів направляються в бік мікрорайону Дрозди, де проживає білоруська політична, спортивна і творча еліта. Згідно з виданням Nexta, район почали обгороджувати колючим дротом.

Десятки людей почали затримувати ще до початку протестної акції у різних частинах міста. Сім станцій метро було закрито на вхід і вихід.

Зазначається, що на проїжджій частині проспекту Переможців зібралося вже близько 10 тисяч осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by