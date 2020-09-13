У Мінську ще до акції протесту почалися затримання

У Мінську ще до початку запланованого на 14 годин «Маршу героїв» силовики стали затримувати людей з біло-червоно-білими прапорами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY на Телеграм-каналі.

"На вулиці Маяковського почалися затримання. Невідомі в балаклавах, зі зброєю і палицями затримали кілька людей, які йшли вулицею з біло-червоно-білими прапорами", - йдеться в пості.

Раніше повідомлялося, що перед початком масштабної акції протесту під назвою «Марш героїв» в Мінськ почали стягувати автозаки і військову техніку.

Введення колони спецтехніки спричинило автомобільну аварію.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З тих пір кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції протесту. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY