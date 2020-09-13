Напруженість у Середземному морі вигідна противникам НАТО - Помпео

Напруженість у відносинах між Грецією і Туреччиною з питань видобутку вуглеводнів у Середземному морі вигідна противникам НАТО.

Як передає Укрінформ, про це держсекретар США Майк Помпео сказав журналістам за підсумками зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.

"Країни регіону повинні вирішувати розбіжності - у тому числі з питань безпеки та енергетики, ресурсів та моря - дипломатичним і мирним шляхом. Зростаюча військова напруженість не допомагає нікому, крім противників, які хотіли б бачити поділ у трансатлантичній єдності", - підкреслив він.

Помпео також зазначив, що США все ще глибоко стурбовані поточними операціями Туреччини з пошуку енергоресурсів у спірних водах в районах Східного Середземномор'я.

Як повідомлялося, Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння у цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться у межах виключної економічної зони цієї країни. 10 серпня Анкара відновила роботи у Східному Середземномор'ї, незважаючи на угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу у цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно у супроводі військово-морських кораблів в цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між кораблями, яку Греція назвала аварією, Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надасть платформу для переговорів і зниження напруги у Східному Середземномор'ї. Анкара і Афіни погодилися почати технічні переговори в НАТО для встановлення механізму зниження військової конфліктності і для зменшення ризиків аварій та нещасних випадків у Східному Середземномор'ї.