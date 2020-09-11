Повзуча інтервенція Кремля в Білорусі вже почалась – депутат ЄП

В умовах, коли Росія вже розпочала «повзучу інтервенцію» у Білорусі, Євросоюз та Захід в цілому мають думати не про те, як «долучитися до діалогу» з Росією, а як стримати її від подальших дій проти білоруського суверенітету.

Про це у п’ятницю під час вебінару «Нова Білорусь без Лукашенка: будуючи європейську стратегію», який відбувся під егідою Європарламенту, заявила депутат Європарламенту Анна Фотига, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже обговорювали між собою, яким може бути світ після Лукашенка. Зараз він збирається до Москви де, ймовірно, буде продавати суверенітет Білорусі за ймовірну закордонну підтримку. Путін, як можна очікувати, буде обережним у демонстрації такої підтримки, заявлятиме, що він не вирішив, що він думає… Але, за нашою інформацією, повзуча інтервенція вже розпочалася. І це послання Західного світу має бути не про «залучення до діалогу», але про стримування Кремля, політичне, фінансове, та з використанням інших інструментів, які ми маємо», - зауважила депутат.

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Вона окремо наголосила, що будь-яка підтримка, яка надається зараз або спланована на майбутнє для Білорусі, буде призначена для людей, для громадянського суспільства, оминаючи будь-які структури, які належать або підпорядковані режиму Лукашенка.

«Після настільки масових протестів очевидно, що всі групи білоруського суспільства підтримують зміни в Білорусі, які зараз вже є неминучими. Питанням залишається, який подальший вибір зробить Білорусь. Як добрі сусіди, ми будемо її підтримувати у всіх заходах, що пов’язані з переданням влади», - додала Фотига.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять невибіркові затримання учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.