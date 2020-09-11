Санкції потрібні не лише проти режиму Лукашенка, а й проти Кремля – опозиціонер

Недостатньо жорстка реакція Заходу на події в Білорусі породжує у чинного режиму почуття безкарності, і тому Захід має запровадити санкції, і не лише проти президента РБ Олександра Лукашенка, а й проти Кремля, який його підтримує.

Про це під час вебінару «Нова Білорусь без Лукашенка: будуючи європейську стратегію», який відбувся під егідою Європарламенту, заявив білоруський політичний діяч і активний учасник опозиційного руху Андрій Санников, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вдячний Балтійським країнам, особливо Литві, які вжили рішучих заходів проти режиму Лукашенка. Але відсутність жорстких заходів з боку ЄС викликає подив. Виникає питання – як Заходу варто реагувати на ймовірне підписання документів у Москві між Путіним і Лукашенком? Вам треба реагувати шляхом санкцій проти Путіна, тому що вже зараз росіяни перебувають на нашій території. За різними підрахунками, ми вже маємо більше тисячі таких людей у різних сферах», - заявив білоруський політик.

Він наголосив, що російська присутність стосується не лише "штрейкбрехерів" на державному телебаченні, які замінили звільнених за участь у протестах білоруських журналістів. За словами Санникова, є ознаки присутності російських провокаторів на вулицях білоруських міст, їх долучення до акцій протесту. Вже було кілька випадків, коли після ідентифікації людей, які намагалися влаштувати вуличні заворушення, виявлялося, що це росіяни.

«Є інший факт, який викликає занепокоєння. Останнім часом драматично зросла інтенсивність інтернет-трафіку між Білоруссю і Південним федеральним округом РФ, а також з територіями України, що захоплені «сепаратистами». Це є чітким індикатором того, що цими шляхами надходять інструкції з Росії та з регіону Донбасу, як діяти проти мирних демонстрацій в Білорусі», - переконаний Санников.

Він наголосив, що будь-які документи, підписані у Москві Лукашенком, матимуть нульове правове значення. Водночас є очевидним, що Лукашенко дуже розраховує на підтримку з боку Росії. Тож Кремль має розуміти, що також відчує санкції, якщо буде продовжувати інтервенцію та втручання у справи Білорусі.

«Існують лише три шляхи для встановлення правосуддя проти тих, хто придушує протести в Білорусі – це санкції, санкції та ще раз санкції. Розумієте, в Білорусі вже були вбиті люди. Ви не зупините режим умовлянням. Навіть персональних цільових санкцій вже недостатньо», - наголосив політик.

Як приклад він навів ситуацію, коли США запровадили економічні санкції проти Білорусі в 2008 році - і «всі політичні в’язні в Білорусі були негайно звільнені».

«Тож санкції є необхідними, і вони мають бути незворотними для злочинців. Я завжди говорив Євросоюзу, що скасування санкцій у 2016 році було помилкою. Безкарність режиму призвела до того, що відбувається в Білорусі сьогодні», - наголосив Санников.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз і залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять невибіркові затримання учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.