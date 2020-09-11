Президент Литви: Список санкцій без Лукашенка вартий лише посмішки

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз запровадити санкції стосовно президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DELFI.

«Сьогодні у нас ситуація, коли й інші великі держави світу ще лише думають про запровадження санкцій - США, Сполучене Королівство. Тим часом Балтійські держави показали хороший приклад, запровадивши не тільки національний список санкцій, а й включивши в цей список і самого пана Лукашенка. Список без пана Лукашенка, напевно, вартий лише посмішки, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що люди з цього списку не є самостійними виконавцями і від них небагато залежить у внутрішньому житті Білорусі», - сказав Науседа.

За його словами, на Лукашенка лягає відповідальність за те, що білоруська економіка стала повністю залежною від економіки Росії, і у нього більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом і витримувати інтеграційний тиск Москви.

«Сьогодні у нього (Лукашенка - ред.) більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом, оскільки не залишилося жодних шляхів для договору з Заходом, бо він сам не готовий з ним говорити. Тому він змушений розвернутися обличчям до єдиного партнера, тобто до Володимира Путіна", - сказав Науседа.

Президент Литви вважає, що Захід може допомогти, надаючи підтримку громадянському суспільству Білорусі та обговорюючи економічну допомогу після заходу ери Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав більш як 80% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - більш як 10%. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів більш як 70 незалежних ЗМІ.

Євросоюз не визнав результати цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: lrp.lt