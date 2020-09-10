Сейм Литви: Будь-які угоди Лукашенка з РФ - злочин проти народу Білорусі

Парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій закликає міжнародну громадськість реагувати на події в Білорусі і обмежити спроби Росії визначати політичний напрям цієї країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DELFI.

За резолюцію одноголосно виступив 91 член сейму. Серед її авторів - спікер Вікторас Пранцкетіс, міністр закордонних справ Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс, представники майже всіх парламентських фракцій.

У документі депутати називають Олександра Лукашенка незаконним керівником, закликають міжнародну громадськість оцінювати будь-які його дії щодо укладення нових угод з Росією як злочин проти народу і фактичну анексію країни.

Литовські парламентарії закликають Росію не втручатися у внутрішні справи і зовнішню політику Білорусі, а в тому випадку, якщо будуть мати місце спроби "обмежити суверенітет країни проти волі білоруського народу", застосувати додаткові санкції щодо Росії і представників білоруського режиму.

Також в резолюції міститься заклик до міжнародної громадськості запропонувати білоруському народу і його законним представникам різні політичні, економічні, фінансові та візові пільги, інші заходи допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів в Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

Фото: DELFI