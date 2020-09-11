У Білорусі мають відбутися вільні вибори - Вишеградська група

У Білорусі треба провести вільні вибори, не допускати застосування сили і звільнити усіх політичних в’язнів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на цьому під час спільної пресконференції після зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи у Любліні заявив в п'ятницю глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Ми усі погоджуємося, що в Білорусі мають відбутися вільні вибори, аби білоруський народ міг самостійно вирішувати про свою долю, про своє майбутнє”,- заявив Моравецький.

Він зазначив, що країни групи засуджують репресії й тортури по відношенню до демонстрантів у Білорусі.

“Ми особливо закликаємо негайно звільнити усіх політичних в’язнів”, - наголосив глава польського уряду.

Моравецький підкреслив, що країни Вишеградської групи хочуть зробити Білорусі “пропозицію економічної співпраці на майбутнє”

“Йдеться про проєкти, пов’язані з малими і середніми фірмами, а також з енергетичною політикою”, - наголосив польський прем’єр.

Польський прем’єр також підкреслив, що крім економічної програми Вишеградська група на найближчому засіданні Європейської ради запропонує безвізовий режим для громадян Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.