В Єврокомісії обіцяють не “гальмувати” з погодженням санкцій проти режиму в Білорусі

ЄС має широку політичну згоду навколо питання щодо застосування санкції проти представників білоруської влади, які несуть відповідальність за масові порушення прав людини та насильство проти учасників мирного протесту

Наразі погоджується формат цих санкцій. Про це 10 вересня на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нещодавня заява Президента Європейської Ради щодо прискорення роботи над санкціями є проявом рішучості ЄС запровадити обмежувальні заходи у зв’язку з тим, що відбувається в Білорусі. Ці заходи були погоджені міністрами закордонних справ, які доручили робочим групам Європейської Ради провести підготовчу роботу. Тобто, це прояв вищої політичної волі запровадити такі санкції. Вони будуть прийматися за умови консенсусу між країнами-членами щодо масштабів та природи таких заходів. Робота (з погодження) триває, і буде завершена так швидко, наскільки це буде можливим», - зауважив речник Єврокомісії.

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Відповідаючи на уточнюючі запитання преси, він відмовився коментувати позиції окремих країн ЄС щодо санкцій проти білоруських чиновників.

«Ми маємо сталу позицію не коментувати внутрішні дискусії між країнами-членами, що відбуваються в робочих структурах Європейської Ради», - додав Стано.

Раніше Президент Європейської Ради Шарль Мішель, з огляду на розвиток подій в Білорусі закликав країни-члени прискорити розробку санкцій проти представників влади, що несуть відповідальність за утиски власного народу.

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«Політичні переслідування в Білорусі, включаючи арешти на політичному ґрунті та насильницькі вислання з країни мають припинитися. Білоруська влада має звільнити політичних в’язнів та дозволити громадянам скористатися власним правом на слово та на зібрання. Я закликаю прискорити процес щодо санкцій», - зазначив Президент Європейської Ради.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко був оголошений переможцем із 80,1% голосів виборців. Після початку масових протестів проти виборчих фальсифікацій опозиційний кандидат Світлана Тихановська була змушена виїхати з країни.

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7 вересня влада Білорусі спробували вигнати з країни ще одного опозиційного лідера – Марію Колесникову, два члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Роднєнков - були видворені з Білорусі силоміць. Колесникова при спробі видворення в Україні порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. 9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в d ув’язненні в Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про "заклики до захоплення державної влади". Силові органи продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять невибіркові затримання учасників протесту. З початку протестів були затримані понад 10 тис. осіб, з’явилися повідомлення про, принаймні, 7-х загиблих під час придушення силовиками громадських акцій.