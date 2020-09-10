У Білорусі оштрафували студенток за участь у протесті

Суд Московського району Мінська оштрафував сім студенток Білоруського державного медичного університету (БДМУ) за участь в акції солідарності з затриманими представниками Координаційної ради Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

9 вересня під час акції солідарності з затриманими представниками Координаційної ради з врегулювання політичної кризи Марією Колесниковою, Максимом Знаком та Іллею Салеєм в Мінську силовиками в цивільному були затримані сім студенток БДМУ: Анастасія Шматкова, Поліна Вежновєц, Яна Зябко, Тетяна Каплун, Марія Алешко, Дар'я Еркаєва та Адріана Шерель.

Дівчат повезли в РУВС Московського району, а потім їх привезли в ІТТ на Окрестіна.

Всіх затриманих звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході і присудили їм штрафи по 675 рублів кожній.

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Сьогодні в університеті студенти провели акцію солідарності із затриманими студентками. Вони зібралися в холі БДМУ з плакатами і біло-червоно-білими прапорами. Також акція солідарності пройшла біля входу в Мінський державний лінгвістичний університет. Затриманих дівчат підтримали також Білоруський державний університет, Білоруський державний економічний університет та інші.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

Фото: АА