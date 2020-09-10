Слідком Білорусі відмовився перевіряти факти масових затримань журналістів

Слідчий комітет Білорусі відмовився проводити перевірку за фактами масових затримань журналістів 27 серпня в Мінську та Бресті на підставі відповідного звернення керівництва громадського об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» (БАЖ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

28 серпня БАЖ звернулася в слідком із заявою, в якій вимагала порушити кримінальну справу за ст. 198 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) у зв'язку з тим, що 27 серпня на столичних площах Свободи й Незалежності, проспекті Незалежності, а також в Бресті співробітниками органів внутрішніх справ було здійснено затримання десятків співробітників ЗМІ, в тому числі іноземних.

Зазначається, що тоді більшість затриманих було доставлено до РУВС Жовтневого району Мінська. Щодо більшості протоколи затримань не складалися, права затриманих не роз'яснювались. Співробітниками міліції в довільному порядку знищувалися вихідні матеріали зйомок, що являють собою інтелектуальну власність журналістів і ЗМІ. Все це супроводжувалося погрозами пошкодження чи знищення професійної техніки журналістів».

Сьогодні на сайті БАЖ була опублікована фотокопія відповіді Слідкому, в ній йдеться про те, що «викладена в зверненні інформація по суті мають абстрактний характер, в зв'язку з чим підстав для проведення Слідчим комітетом перевірок і прийняття рішень <...> по цій заявці немає».

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.