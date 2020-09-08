У Мінську затримують учасників акції на підтримку опозиції

У вівторок, 8 вересня, в Мінську зібралася акція на підтримку членів опозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Біля Комарівського ринку у Мінську стоять вже кілька сотень осіб. Люди скандують: "Випускай!". Протестувальники висловлюють підтримку затриманій сьогодні опозиціонерці Марії Колесниковій.

Як зазначається, кілька людей вже були затримані. Решта продовжують скандувати "Марія, Марія" на підтримку зниклої Марії Колесникової.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов проїхали на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно – їх видворили звідти силою.

Фото: Радіо Свобода